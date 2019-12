Lavine dræber to tyske piger og kvinde i Italiens alper

To syvårige piger og en 35-årig kvinde er omkommet efter en lavine på en gletsjer i 2400 meters højde.

En lavine har lørdag dræbt to syvårige piger og en 35-årig kvinde i de italienske alper. Alle de omkomne er fra Tyskland.

Det skriver det tyske medie Bild.

Ulykken skete i 2400 meters højde på en gletsjer i Val Senales nær grænsen til Østrig. Det skriver italienske medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

En af pigerne samt den 35-årige kvinde blev fundet døde, mens den sidste pige omkom, da hun var ved at blive fløjet til hospitalet.

To andre personer, der menes at have været del af den samme flok af skiløbere, kom til skade i lavinen. De er dog ikke i livsfare.

/ritzau/