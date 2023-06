Lavine landede en hårsbredde fra schweizisk landsby

En schweizisk landsby, der blev evakueret på grund af faren for at blive udslettet af en lavine af klippestykker og store sten, undgik lige netop at blive ramt, da en del af et bjerg, som tronede over stedet, styrtede ned natten til fredag.

Det oplyser lokale myndigheder i Brienz i det østlige Schweiz.

Landsbyens 84 beboere blev evakueret 12. maj, da geologer fastslog, at Insel, en ustabil bjergtop over landsbyen, inden for kort tid kunne styrte ned med op mod to millioner kubikmeter klippestykker.

Da bjergtoppen endelig styrtede ned sent aften og lidt efter midnat blev den tomme landsby ikke ramt, men flere steder var der faldet klipper "en hårsbredde" fra huse, hedder det i en rapport fra de lokale myndigheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Efter de foreløbige oplysninger kollapsede en stor del af Insel hurtigt. Der er ingen tegn på ødelæggelser i landsbyen. En stor masse af klippestykker stoppede, lige før de ramte landsbyen, hedder det.

En meterhøj mur af mudder og sten stoppede tæt ved landsbyens skole. Myndighederne har endnu ikke inspiceret hele området.

Landsbyens indbyggere har været indlogeret midlertidigt i området, efter at de blev evakueret for godt en måned siden.

/ritzau/AFP