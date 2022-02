Laviner i Østrig koster ni mennesker livet på et døgn

Fire laviner har i løbet af 24 timer kostet mindst ni mennesker livet i det vestlige Østrig.

Otte mennesker omkom fredag, som dermed er den hidtil værste dag - målt på antallet af dødsofre - i denne skisæson.

Yderligere en person er fundet død lørdag. En anden er savnet i forbindelse med en lavineulykke i Schmirn-området. Det meddeler østrigsk politi.

Lavinen i Schmirn begravede i alt fem mennesker under snemasserne, men de tre af dem formåede at komme fri.

Politiet har ikke oplyst noget om nationaliteterne på den omkomne og den savnede.

Fredag var der tre dødelige lavineulykker i regionen. Fire svenskere og deres østrigske guide omkom, da en lavine ramte dem i Spiss-området tæt ved grænsen til Schweiz.

Svenskerne stod på ski offpiste, det vil sige uden for de afmærkede løjper, da en 400 meter bred lavine kom styrtende ned mod dem.

En person i gruppen blev kun delvist begravet under sneen og formåede at slå alarm.

I en anden lavineulykke døde en mand på bjerget Knödelkopf. Han stod også på ski offpiste sammen med en gruppe, der ikke kom noget til.

Omkring midnat natten til lørdag blev to mennesker på 60 og 61 år fundet døde i Wildschönau-området i Tyrol.

Der er ikke umiddelbart nogen oplysninger om, hvor de i alt tre ofre er fra.

I både Tyrol-regionen i Østrig og den schweiziske alperegion er der forhøjet risiko for laviner. Begge regioner har udsendt et varsel om, at risikoen for laviner nu er tre på en skala, der går til fem.

To ud af tre laviner finder sted i perioder med forhøjet risiko, siger Rudi Mari, der er chef for Tyrols lavinevarslingstjeneste.

- Statistikken viser, at der er fare, når vi når dette niveau, siger han.

/ritzau/