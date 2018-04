Lavrov: Fremmed tjeneste opdigter kemisk angreb i Syrien

Bag oplysninger om angreb er et land, der står i spidsen for russerfjendtlig kampagne, siger udenrigsminister.

Et formodet kemisk angreb i den syriske by Douma er opdigtet med hjælp fra en fremmed efterretningstjeneste.

Det siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Han sætte ikke navn på, fra hvilket land efterretningstjeneste kommer.

Lavrov siger, at russiske eksperter har inspiceret stedet, hvor det kemiske angreb skulle havde fundet sted øst for Damaskus.

De fandt ingen spor af kemiske våben.

Ifølge Lavrov har Rusland "ubestridelige oplysninger om, at det er endnu en opdigtet ting".

Han fortæller journalister, at "efterretningstjenester i en stat, som nu forsøger at stille sig i spidsen for en russerfjendtlig kampagne, er involveret i dette opspind".

Angrebet på Douma med de formodede kemiske våben er blevet mødt med vrede rundt om i verden. USA og dets allierede har advaret om, at de vil besvare det med et militært angreb på Syrien.

Rusland, der har baser i Syrien og arbejder tæt sammen med det syriske regime, har advaret vestmagterne mod at gøre alvor af planerne.

/ritzau/AP