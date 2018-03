Lavrov kræver at få udleveret akter fra nervegiftsag

Det russiske udenrigsministerium har indkaldt Storbritanniens ambassadør i optrappet krise.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger ifølge Reuters, at Rusland ikke er skyldig i forgiftning af eksspion i Storbritannien. Han siger, at London afviser at give russere adgang til sagens akter.

- Rusland er ikke skyldig. Rusland er parat til at samarbejde, som det bliver foreskrevet i Konventionen om Kemiske Våben, siger han.

- Men det forudsætter, at Storbritannien gør sig den ulejlighed at leve op til dets internationale forpligtelser, lyder det fra udenrigsministeren.

I Moskva indkaldte det russiske udenrigsministerium samtidig den britiske ambassadør, Laurie Bristow, til drøftelser på grund af den optrappede krise mellem London og Moskva.

Lavrovs udtalelser er en kommentar til udmeldinger fra London om, at "det er meget sandsynligt", at Rusland stod bag et formodet giftangreb på en russisk eksspion i Salisbury i forrige uge.

Den russiske udenrigsminister fastslår, at Rusland kun vil samarbejde, hvis det får udleveret en prøve på den nervegas, som formodes at have forgiftet eksspionen Sergej Skripal og hans datter.

Ifølge udtalelser fra den britiske premierminister, Theresa May, drejer det sig om stoffet Novichok, som er udviklet af Ruslands militær.

Meldingen fra den britiske premierminister, Theresa May, kom, da hun mandag talte i parlamentet i London efter et krisemøde i det britiske sikkerhedsudvalg Cobra.

Den direkte melding og beskyldning fra May blev modtaget med anerkendelse fra parlamentets medlemmer.

USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, siger, at USA er enig i Storbritanniens udmelding om, at russerne står bag angrebet.

May understreger, at Storbritannien vil konkludere, at "Rusland ulovligt har anvendt magt på britisk territorium", medmindre russerne kommer med en kvalificeret afvisning af påstanden.

/ritzau/Reuters