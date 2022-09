Lavrov om krigen i Ukraine: Rusland havde intet andet valg

Fra FN's talerstol hævder Lavrov, at Vesten og Ukraine ikke efterlod Rusland andet valg end at gribe ind.

Som følge af vestlige landes "manglende evne" til at forhandle og den ukrainske regerings "krig mod sit eget folk" i øst havde Rusland "intet andet valg" end at iværksætte en særlig militæroperation i Ukraine.

Sådan lød det fra den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, da han lørdag talte på FN's Generalforsamling i New York City.

- Jeg er overbevist om, at enhver suveræn stat med respekt for sig selv ville gøre det samme i vores sted. Man har et ansvar over for sit eget folk, sagde han fra talerstolen.

Det fremgår af en artikel på FN's hjemmeside.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Rusland er det ikke tilladt at omtale landets invasion af Ukraine som krig, hvorfor regeringen bruger begrebet "særlig militæroperation".

Fra talerstolen beskyldte Sergej Lavrov Vesten for at være "hysterisk", hvad angår weekendens folkeafstemninger.

Fredag begyndte en fem dage lang afstemning i regionerne i Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraine.

Her skal indbyggerne stemme om, hvorvidt de fire områder skal indlemmes i Rusland.

Modsat Vesten mener den russiske udenrigsminister, at det er USA og dets allierede - ikke Rusland, som de hævder - der "underminerer tilliden til internationale institutioner" og det system, FN repræsenterer.

Lavrov mener, at USA forsøger at forvandle hele verden til sin "baghave", og at landet straffer de, der har et andet verdenssyn.

Lavrov mener også, at sanktionerne mod Rusland er ulovlige, og at de krænker FN-pagten og skader fattige indbyggere i mindre velstillede lande.

Desuden har russofobien ifølge den russiske udenrigsminister nået hidtil usete proportioner.

Vestlige magter lægger ikke længere skjul på deres ambition om at besejre Rusland militært og forsøge at "tilintetgøre og knække Rusland", sagde han fra talerstolen lørdag.

- De ønsker at fjerne en geopolitisk enhed, der er blevet alt for selvstændig, fra det globale kort, sagde han.

I forbindelse med Generalforsamlingen mødtes Sergej Lavrov torsdag med de andre udenrigsministre fra medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd.

FN's Generalforsamling slutter på tirsdag.

/ritzau/