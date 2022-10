Lavrov: Rusland afviser ikke et møde mellem Putin og Biden

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at Moskva er parat til at lytte til alle forslag.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger tirsdag, at Rusland ikke vil afvise et møde mellem præsident Vladimir Putin og præsident Joe Biden ved det kommende G20-tomøde.

Han siger Moskva vil overveje det, hvis sådan et forslag bliver stillet.

I et interview på det statslige tv siger Lavrov, at Rusland er villig til at lytte til forslag vedrørende fredsforhandlinger, men han kan ikke på forhånd sige, hvad en sådan proces vil føre til.

Ifølge Lavrov har amerikanske embedsmænd - deriblandt rådgiver i Det Hvide Hus, John Kirby - sagt, at USA er åben for forhandlinger, men at Rusland har afvist.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men det er en løgn. Vi har ikke modtaget nogle seriøse forslag om at tage kontakt, siger Lavrov.

I en kommentar til muligheden for, at Tyrkiet kunne være vært for forhandlinger mellem Rusland og Vesten siger Lavrov, at Moskva er parat til at lytte til alle forslag.

Han siger, at den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, vil have muligheden for at fremlægge forslag for Putin, når de begge besøger Kasakhstan i denne uge.

Udtalelserne fra Lavrov kommer i den ottende måned af krigen i en fase, hvor Ruslands invasion næsten er gået i stå, og hvor de russiske styrker er blevet tilføjet en række nederlag.

/ritzau/Reuters