Lavrov: Ukraine-forhandling skal ikke forlænges af EU

Rusland vil ikke tillade, at Vesten nedtoner eller fejer russernes krav om sikkerhedsgarantier ind under gulvtæppet gennem endeløse diskussioner.

Det siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, onsdag.

Lavrov siger, at der en klar tendens til, at "vores forslag nedtones".

- Navnligt gælder det, at der gøres forsøg på at få disse spørgsmål bragt ind et regi, hvor EU eller OSCE inddrages. Det vil vi ikke tillade. De får ikke lov til at fortynde vores udspil, siger den russiske udenrigsminister.

Han fremsatte udtalelsen i parlamentet i Moskva.

OSCE er Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Lavrov gentog også Moskvas udmelding om, at Rusland vil træffe ikke nærmere definerede "passende foranstaltninger", hvis ikke landet modtager konstruktive svar fra USA og Nato på de sikkerhedsgarantier, som det kræver.

En russisk talsmand siger samtidig, at vestlige sanktioner rettet mod præsident Vladimir Putin personligt ville være politisk destruktivt, men ikke gøre ondt.

Talsmanden, Dmitrij Peskov, siger, at amerikanske politikere, der taler om mulige personlige sanktioner mod Putin, ikke har nok viden om emnet.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, siger, at han overvejer at indføre personlige sanktioner mod den russiske leder, hvis Rusland invaderer Ukraine.

Den sjældne trussel om personlige sanktioner mod Putin kommer på et tidspunkt, hvor NATO-styrker er sat i forhøjet alarmberedskab. Desuden er krigsskibe og kampfly rykket til Østeuropa.

Det er sket som reaktion på, at Rusland har udstationeret 100.000 soldater ved Ukraines grænse.

Rusland afviser beskyldninger om, at landet gør klar til en invasion af Ukraine. Russerne hævder, at krisen skyldes Nato og USA.

De russiske ledere kræver, at Nato skal give en række forskellige sikkerhedsgarantier. Blandt andet at Nato ikke bliver udvidet helt op til Ruslands grænser.

/ritzau/Reuters