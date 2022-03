Lavrov: Vi anerkender Ukraines præsident Zelenskij

Ruslands udenrigsminister siger i interview, at der bør laves liste over våben, som Ukraine aldrig må få.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger i et interview, at den russiske regering insisterer på, at Ukraine afmilitariseres. Men Moskva anerkender, at præsident Volodimir Zelenskij er Ukraines leder.

Det fortæller Lavrov til den arabiske tv-station Al-Jazeera knap syv dage efter invasionen i Ukraine. Det skriver Reuters.

Det russiske udenrigsministerium har lagt et udskrift af interviewet på dets hjemmeside.

Lavrov forklarer, at der skal laves en liste over de våben, som aldrig må placeres på ukrainsk område.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Specifikke typer af angrebsvåben må identificeres og må aldrig opstilles i Ukraine eller blive skabt der. Det siger han ifølge udskriften.

Ukraine og Rusland mødes for anden gang onsdag aften til forhandlinger. Fra ukrainsk side med håb om, at Rusland stopper sit angreb. Det første møde mandag fandt sted i Hviderusland. Men uden nogen resultater.

Lavrov siger, at Rusland anerkender præsident Zelenskij som Ukraines leder. Og han kalder det et "positivt skridt", at Zelenskij ønsker at opnå garantier for sit lands sikkerhed.

- Vores forhandlere er klar til en anden runde af forhandlinger for at diskutere disse garantier med de ukrainske repræsentanter, siger Lavrov.

Zelenskij slog tirsdag i et interview fast, at Rusland er nødt til at indstille bombardementerne i Ukraine. Før kan der ikke forhandles videre.

Han efterlyste garantier for sit lands sikkerhed. Men det var fra Nato. Ikke fra Rusland.

Tonen synes at være mindre konfrontatorisk i interviewet med Lavrov end tidligere.

Da krigen gik i gang sidste torsdag, lød det skarpt fra præsident Vladimir Putin, at formålet var en af afmilitarisering og en "afnazificering" af Ukraines ledelse. Det var en etikette, som Putin tilsyneladende også hæftede på den ukrainske præsident.

En række vestlige eksperter har vurderet, at Rusland med sin krig ønsker at få Zelenskij fjernet.

/ritzau/