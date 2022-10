Ledende aktivist får 25 års fængsel i Hviderusland

En domstol i Hviderusland har mandag dømt en ledende politisk aktivist fra oppositionen til 25 års fængsel.

Det meddeler borgerretsgruppen Viasna.

Den dømte aktivist og forretningsmand, Mikalaj Autukhovitj, var anklaget for terror, forræderi og kupforsøg.

De i øvrige 11 tiltalte i sagen har fået fængselsstraffe mellem 2,5 og 20 år, meddeler Viasna. Ni af dem blev idømt fængsel i mellem 15 og 20 år.

Blandt de dømte er en ortodoks præst, Sergej Rezanovitj, der fik 16 års fængsel. Hans kone skal 15 år i fængsel.

De lange fængselsstraffe er nogle af de hårdeste straffe, der er givet til modstandere af præsident Aleksandr Lukasjenkos styre i Hviderusland.

Lukasjenko har ledet Hviderusland med hård hånd i mere end 28 år.

Efter et valg i august 2020, som ifølge iagttagere reelt blev vundet stort af oppositionen, har præsidenten og hans styre slået hårdt ned på al politisk modstand.

Tusindvis af aktivister blev anholdt. Lederne af oppositionen og førende aktivister er nu enten i fængsel eller flygtet ud af landet.

Blandt dem er også Svetlana Tikhanovskaja, der stillede op mod Lukasjenko ved valget i 2020 og ifølge iagttagere vandt stort.

Mange uafhængige ngo'er blev forbudt eller lukket ned.

Mikalaj Autukhovitj og de øvrige anklagede blev anholdt i december 2020.

Anklagemyndigheden har beskyldt ham og de 11 medtiltalte for at have sat ild til flere politibiler og have planlagt angreb mod politiet.

Autukhovitj har afvist alle anklager.

Han har tidligere tilbragt over syv år i fængsel for ulovlig våbenbesiddelse. Han har ligeledes afvist den anklage og sagt, at den er politisk motiveret.

/ritzau/AFP