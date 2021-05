Ledende Hamas-medlem tror på våbenhvile med Israel snart

Inden for én til to dage venter Hamas-medlem våbenhvile. Kilde melder om enighed om principper i aftale.

Et ledende medlem af Hamas-bevægelsen tror på en snarlig våbenhvile i konflikten med Israel.

Det gør han, på trods af at konflikten torsdag er gået ind i den 11. dag med gensidige angreb mellem Israel og militante palæstinensere i Gaza.

- Jeg tror, at de fortsatte forsøg på at nå frem til en våbenhvile vil lykkes, siger Hamas-medlemmet Moussa Abu Marzouk til den libanesiske tv-kanal al-Mayadeen.

- Jeg forventer, at man når frem til en våbenhvile i løbet af en dag eller to, og at våbenhvilen vil være baseret på en gensidig forståelse.

USA's præsident, Joe Biden, opfordrede onsdag i et opkald til Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, til en "betydelig deeskalering i dag".

En egyptisk sikkerhedskilde melder, at parterne i princippet er blevet enige om en våbenhvile, men at detaljerne fortsat forhandles på plads i hemmelighed.

/ritzau/Reuters