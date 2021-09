Leder af afghansk modstandsgruppe vil fortsætte kampen

Lederen af Afghanistans Nationale Modstandsfront (ANM) siger, at gruppen vil fortsætte kampen mod Taliban.

- Vi kommer aldrig til at opgive kampen for Gud, frihed og retfærdighed, skriver ANM-leder Ahmad Massoud lørdag på sin Facebook-side ifølge nyhedsbureauet dpa.

Massouds opslag kommer angiveligt som et svar på, at kilder i Taliban fredag berettede, at bevægelsen havde overtaget Panjshir-dalen.

Det er den sidste del af landet, hvor politiske ledere åbent har kæmpet mod Talibans magtovertagelse i Kabul.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge BBC er hundredvis af mennesker døde under kampene i Panjshir-dalen. Men der skulle lørdag fortsat være kampe.

Også den tidligere vicepræsident Amrullah Saleh, som er en af lederne af oppositionsstyrkerne, har afvist påstandene om en Taliban-sejr. Det gjorde han sent fredag.

Saleh nægter, at han skulle være flygtet, men anerkender, at situationen er "vanskelig".

BBC World rapporterede tidligere, at Saleh havde sagt, at Taliban var ved at invadere dalen.

- Men modstanden fortsætter og vil blive ved med at fortsætte, hed det videre i et tweet fra den tidligere vicepræsident.

Da de ubekræftede meldinger om en Taliban-sejr fredag nåede Afghanistans hovedstad, Kabul, blev der flere steder skudt op i luften for at fejre udviklingen. Ifølge BBC er flere blevet dræbt af kuglerne.

Panjshir-dalen nord for hovedstaden Kabul er omgivet af høje bjerge og var centrum for kampen mod de sovjetiske styrker i 1980'erne.

Ufremkommeligt terræn gør dalen til et perfekt sted at føre guerillakrig og svær at indtage for styrker udefra.

Der menes at bo mellem 150.000 og 200.000 mennesker.

/ritzau/