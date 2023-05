Leder af antimonarki-gruppe er løsladt efter Charles' kroning

Lederen af den britiske antimonarki-gruppe Republic, der var en blandt 52 personer, der blev anholdt på dagen for kong Charles' kroning, er lørdag aften blevet løsladt efter 16 timer i politiets varetægt.

Graham Smith blev løsladt af politiet i London omkring klokken 23.00 lørdag aften lokal tid, mens størstedelen af hans fæller fra Republic stadig er bag tremmer.

På Twitter skriver Smith, at der "ikke længere er en ret til fredelige demonstrationer i Storbritannien".

- Jeg har mange gange fået at vide, at monarken er der for at forsvare vores frihed. Nu er vores frihed under angreb i hans navn, skriver han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet i London har fået meget kritik for de 52 anholdelser, der blev foretaget lørdag. Nogle af de grupper, hvis medlemmer er blevet anholdt, kalder anholdelserne "utroligt alarmerende".

De sammenligner dem med "noget man forventer at se i Moskva, ikke London".

Politiet bekræfter, at 52 personer blev anholdt lørdag for at forstyrre den offentlige orden eller planer om at forstyrre kroningen.

Politichef Karen Findlay anerkender bekymringen over, at demonstranter er blevet anholdt, men forsvarer politiets handlinger.

- Vores pligt er at gøre det på en proportionel måde i tråd ned den relevante lovgivning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet siger, at det modtog oplysninger om, at der var demonstranter, der var "fast besluttet på at forstyrre" kroningen. De skulle blandt andet have haft planer om at skænde offentlige monumenter med maling, bryde igennem barrierer og forstyrre selve kroningen.

Demonstranterne siger derimod, at deres aktion var "fredeligt", og de beskriver anholdelserne som "en farlig form for præcedens for os som en demokratisk nation".

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch beskriver anholdelserne som meget alarmerende, og Amnesty International udtrykker også bekymring over, at politiet angiveligt blev bedt om at anholde personer med megafoner.

/ritzau/