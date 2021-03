Leder af EU's vaccineudrulning afviser behov for Sputnik V

Europa vil kunne levere mellem 300 og 350 millioner vaccinedoser inden juni, siger EU-kommissær.

EU-kommissær Thierry Breton siger, at EU ikke har brug for Ruslands coronavaccine Sputnik V, fordi immunitet i Europa ifølge ham kan opnås gennem europæisk vaccineproduktion.

Det siger kommissæren af EU's indre marked, der også har ansvaret for vacciner, i et interview med den franske tv-kanal TF1.

- Vi har absolut ikke brug for Sputnik V, siger Thierry Breton i interviewet.

Meldingen kommer på trods af, at EU-Kommissionen er blevet kritiseret for, at den europæiske vaccineudrulning går for langsomt, samtidig med at flere bliver smittede med coronavirus.

- I dag har vi en kapacitet til at levere mellem 300 og 350 millioner doser inden juni. Vi har mulighed for at opnå immunitet i Europa i midten af juli, siger Breton.

Han siger desuden, at EU om nødvendigt vil hjælpe Rusland med produktionen af landets vaccine, men at Europa bør prioriteres.

I en række opslag på Twitter kritiserer den russiske vaccineproducent Breton for at være forudindtaget.

- Hvis dette er EU's officielle holdning, bedes du informere os om, at det ikke er nødvendigt at gå videre med EMA's godkendelse givet dine politiske fordomme. Vi vil fortsætte med at redde liv i andre lande, skriver Sputnik V.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, begyndte en løbende evaluering af Sputnik-vaccinen 4. marts. Det kan potentielt bane vej for en godkendelse i EU.

Store EU-lande som Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland har allerede indgået aftaler med Rusland om at kunne producere Sputnik V-vaccinen.

Det videnskabelige tidsskrift The Lancet offentliggjorde i februar resultater, der viser, at Sputnik-vaccinen er sikker og over 90 procent effektiv.



3,5 millioner personer i Rusland har modtaget begge stik med Sputnik V.

