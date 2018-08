Leder af valgsted dræbt ved præsidentvalg i Mali

Præsidentvalget i Mali bliver fortsat plaget af vold og blodsudgydelser. Søndag har en mistet livet.

Lederen af et valgsted i Mali er blevet dræbt af bevæbnede gerningsmænd, der krævede valgstedet lukket.

Det oplyser en lokal embedsmand og politikilder.

Gerningsmændene formodes at være jihadister.

- Jihadisterne kom søndag omkring klokken 13.30 til et valgsted i Arkodia, fortæller embedsmanden.

- De bad alle på valgstedet om stikke hænderne i vejret. Lederen af valgstedet forsøgte at stikke af. Jihadisterne skød og dræbte ham.

Arkodia er en by i den nordlige region Timbuktu.

Efter at have skudt manden erklærede de seks bevæbnede mænd, at ingen kunne stemme ved valgstedet.

Mali stemmer søndag ved anden runde af præsidentvalget i landet. Her står valget mellem præsidenten, Ibrahim Boubacar Keita, og den tidligere finansminister Soumaila Cisse.

Jihadister har forsøgt at terrorisere valghandlingen gennem angreb og trusler.

Ved første valgrunde blev flere hundrede valgsteder lukket af frygt for sikkerheden.

/ritzau/AFP