Leder for Centerpartiet i Sverige træder tilbage

Centerpartiets leder, Annie Lööf, træder tilbage. Hendes kamp for at holde Sverigedemokraterna ude slår fejl.

Annie Lööf, lederen af Centerpartiet og en af de mest markante personligheder i svensk politik, træder tilbage.

Baggrunden er den tilbagegang, som ramte midterpartiet ved valget søndag.

Det synes nu at bane vej for en regering til højre med støtte fra det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna. Et udfald, som Lööf energisk har forsøgt at forhindre.

- Jeg står her med rank ryg og med samme værdier, som jeg havde for to år siden, for 11 år siden, og som jeg havde i går, og som jeg også vil have i morgen og om ti år, siger hun på et pressemøde.

Centerpartiet var en del af statsminister Magdalena Anderssons røde blok, som ved valget søndag kun opnåede 173 mandater i Riksdagen mod 176 til den borgerlige blok, hvor Sverigedemokraterna blev største parti.

Centerpartiet og Lööf havde længe inden valget afvist at indgå i den borgerlige blok, så længe den arbejdede for en regering, der baserer sig på stemmer fra Sverigedemokraterna. Et parti, hun anklager for racisme.

Ved valget gik Centerpartiet tilbage fra 8,6 procent af stemmerne til 6,7 procent.

/ritzau/TT