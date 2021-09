Leder ser EU som vinder af pandemimaraton

Der var anledning til at klappe sig selv på skulderen, da EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, onsdag fra talerstolen i EU-Parlamentet i Strasbourg gjorde status på EU's indsats under coronapandemien.

Den årlige tale om EU's tilstand bliver traditionelt brugt til at kigge fremad mod den kommende tids prioriteringer.

Men selv om EU efterhånden har godt styr på pandemien, fyldte den naturligvis godt i talen, hvor Ursula von der Leyen brugte den til at fremhæve, at EU's strategi er lykkedes.

- Da jeg sidst stod foran jer for 12 måneder siden, vidste jeg ikke, hvornår - eller overhovedet om - vi ville få en sikker og effektiv vaccine mod covid-19.

- Men i dag, og til trods for de mange kritiske røster, er Europa blevet verdensførende, lød det fra talerstolen.

Her påpegede hun, at mere end 70 procent af EU's voksne befolkning er færdigvaccineret.

- En pandemi er et maraton, ikke en sprint. Vi har fulgt videnskaben. Vi har sørget for Europa. Vi har sørget for resten af verden.

- Vi gjorde det på rette vis, fordi vi gjorde det på europæisk vis. Og det virkede, sagde kommissionsformanden.

Men selv om det går den rette vej i Europa, er det ikke tid til at hvile på laurbærrene, lød budskabet videre. Den første og vigtigste prioritet er derfor nu at få givet et rygstød til vaccinationsindsatsen i resten af verden.

Derfor vil EU-Kommissionen inden midten af næste år donere yderligere 200 millioner vaccinedoser.

Den anden prioritet er at fortsætte indsatsen i Europa, så de lande, der sakker bagud, får vaccineret flere.

Den tredje prioritet for Kommissionen er at stå styrket, hvis en ny pandemi bliver til virkelighed.

Derfor skal et nyt beredskab sørge for, at en sygdom, der opstår lokalt, aldrig igen bliver til et globalt problem, som det skete med coronavirusset.

Konkret skal det styrke EU's mulighed for at reagere hurtigt, hvis og når en lignende situation opstår.

EU-Kommissionen håber, at beredskabet kan være oppe at køre allerede fra begyndelsen af næste år.

Den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, ser beredskabet som en nøgle for, at Europa klarer sig bedre næste gang, en virus som covid-19 opstår.

- Jeg synes, meget er lykkedes. Det er lykkedes overraskende godt, selv om vi ikke har haft en centraleuropæisk kapacitet til at sørge for, at tingene bliver håndteret. Næste gang vil vi gerne gøre det på en anderledes måde, siger hun.

Hun mener samtidig, at det er på sin plads, at von der Leyen roser EU's krisehåndtering.

- Der er brug for at slå et slag for de ting, der er lykkedes.

- Og det her er lykkedes big time, fordi nøglen til at håndtere pandemien er, at folk bliver vaccineret, siger Vestager.

Selv om der var meget fokus på covid-19, kom kommissionsformanden vanen tro vidt omkring med mange andre tiltag. Det bemærkede Christel Schaldemose, medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet.

- Jeg sad med fornemmelsen af, at EU-Kommissionen havde taget coronabeskyttelsesdragten af og var kravlet tilbage i det gamle klassiske arbejdstøj, siger hun.

