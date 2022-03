Ledere fra Polen, Tjekkiet og Slovenien rejser til Kyiv

Premierministrene fra Polen, Tjekkiet og Slovenien rejser tirsdag til Kyiv for at mødes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Det oplyser den polske regering.

I Kyiv bekræfter Zelenskyjs kontor det planlagte besøg uden at oplyse yderligere detaljer.

Kyivs borgmesterkontor meddeler tirsdag ifølge AFP, at der indføres udgangsforbud i 36 timer i den ukrainske hovedstad - fra sent tirsdag aften til torsdag morgen.

Meddelelsen kom kort efter, at det var blevet oplyst, at de tre europæiske regeringsledere ville komme til Kyiv senere på dagen.

Deres besøg finder sted på et tidspunkt, hvor russiske styrker fortsætter dødelige angreb på den ukrainske hovedstad. Her blev række boligblokke ramt af granater tidligt tirsdag. Mindst to blev dræbt og et ukendt antal blev såret.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, hans tjekkiske kollega Petr Fiala og Sloveniens Janez Jansa skal også mødes med Ukraines premierminister, Denis Shmyhal, i Kyiv.

De tre regeringschefer kommer til Ukraine som "repræsentanter for Det Europæiske Råd", hedder det i den polske regeringserklæring.

Besøget er organiseret i samarbejde med EU's præsident, Charles Michel, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hedder det videre.

- Formålet med besøget er at bekræfte EU's enstemmige støtte til Ukraines suverænitet og uafhængighed og præsentere en bred pakke af støttetiltag til den ukrainske stat og det ukrainske samfund, lyder det.

De tre europæiske regeringschefer kommer med tog til Kyiv.

Den polske premierminister skriver i et opslag på Facebook, at rejsen finder sted på den 20. dag af præsident Vladimir Putins "forbryderiske aggression mod Ukraine".

- I en så afgørende periode for verden er det vores pligt at være, hvor historien skabes. Fordi det gælder ikke os, men vores børns fremtid. De fortjener at leve i en verden fri for tyranni, skriver han.

En polske regeringstalsmand siger, at toget med de tre premierministre krydsede den polsk-ukrainske grænse lidt efter klokken 9 tirsdag dansk tid.

Den civile regionale lufthavn i Dnipro sydvest for Kyiv blev tirsdag udsat for et intenst bombardement, der forrettede "massive ødelæggelser" - blandt andet på en startbane.

/ritzau/AFP