Lederen af Sudans torsdagskup træder tilbage

Kun en dag sad lederen af det nye militære råd i Sudan. Han er straks skiftet ud med en anden general.

Chefen for Sudans nyindsatte militære råd, forsvarsminister Awad Ibn Ouf, siger fredag aften på sudansk tv, at han træder tilbage.

Årsagen er, at han ønsker at bevare sammenholdet hos de væbnede styrker, lyder det.

- Det er det bedste for nationen. Dette land har et stort folk og en stor hær, siger Ibn Ouf ifølge nyhedsbureauet dpa og tilføjer, at han håber, at de to parter vil arbejde sammen.

I samme ombæring oplyser Awad Ibn Ouf, at hans efterfølger bliver Abdel-Fattah Burhan, som er generalløjtnant med en ledende stilling i landets væbnede styrker.

Det er uklart, om der alene er tale om en personudskiftning, eller om der også bliver lagt en ny politisk kurs fra det en dag gamle militærråd.

Skiftet kommer efter en fredag med omfattende protester i hovedstaden Khartoum med krav om en civil regering.

Fra protestbevægelsen lyder det, at Ibn Oufs afgang er en "sejr for folket".

Det militære råd overtog ledelsen i Sudan torsdag, da det afsatte landets enerådige leder gennem 30 år, Omar al-Bashir.

Men det stod fredag klart, at den store protestbevægelse, der førte til Bashirs fald, ikke var tilfreds med udviklingen. Heller ikke selv om der blev givet løfter om et muligt civilt styre efter to år.

Protestbevægelsen forlanger en helt ny civil regering. Militærrådet har taget magten i en overgangsperiode på to år. Fra militærrådet lyder det dog, at den periode kan forkortes helt ned til blot en måned, hvis det kan klares "uden kaos".

Efter overgangsperioden skal der afholdes valg i landet.

Omar al-Bashir er efterlyst af Den Internationale Straffedomstol i Haag for krigsforbrydelser, folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden i forbindelse med den langvarige og blodige konflikt i Sudans Darfur-provins.

Den afsatte leder kom til magten ved et militærkup i 1989.

Bashir blev afsat efter måneder med demonstrationer mod præsidenten. De brød for alvor løs i december, da regeringen hævede prisen på brød.

Sudans nye militærråd meddelte allerede i forbindelse med kuppet, at man ikke agter at udlevere Bashir til udlandet. Rådet overvejer i stedet at retsforfølge ham i hjemlandet - foran nationen.

/ritzau/AFP