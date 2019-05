Lederne af to af Mexicos største bander er blevet anholdt

Mexicanske bandeledere er anholdt i Mexico City midt i en blodig konflikt mellem to rivaliserende bander.

Lederne af to af Mexico Citys største bander er tirsdag blevet anholdt.

Det oplyser de mexicanske myndigheder natten til onsdag dansk tid.

Meldingen om anholdelserne kommer midt i en blodig konflikt mellem to rivaliserende bander i Mexicos hovedstad.

Der er tale om Pedro "R", som er leder af banden Union Tepito, og Jorge "F", som er leder af banden Anti-Union Force.

De to bandeledere er blevet anholdt ved to separate politiaktioner og menes at lede to af Mexico Citys mest lukrative kriminelle grupper.

De sigtes begge for våbenbesiddelse og narkosmugling. Det oplyser den mexicanske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

De to mænds efternavne ikke er offentliggjort, men de går under dæknavnene "Skinken" og "Sandwichen".

Union Tepito og Anti-Union Force er midt i en ophedet konflikt om bandernes territorier og kontrol med narkosmugling i hovedstaden.

Konflikten har forårsaget en bølge af vold i Mexico City, som ellers normalt er skånet for de blodige konflikter mellem narkokarteller, som plager andre dele af landet.

Ved tirsdagens politiaktioner er yderligere fem personer blevet anholdt. Derudover har politiet beslaglagt skydevåben, narkotika, kontakter, køretøjer og mobiltelefoner, oplyser anklagemyndigheden.

En af de mest berygtede episoder i konflikten mellem de to bander skete i september sidste år.

Bevæbnede bandemedlemmer udklædt i de ikoniske mariachi-musikerkostumer åbnede ild mod en menneskemængde i Mexico City.

Fire personer blev dræbt, og ni blev såret.

Skyderiet skete nær det yndede turistmål Plaza Garibaldi i den centrale del af byen.

/ritzau/AFP