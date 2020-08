Lederne af det tyske parti Die Linke stopper

Det er uvist, hvem der kommer til at efterfølge Katja Kipping og Bern Riexinger som ledere af die Linke.

De to ledere af Tysklands venstreorienterede parti die Linke, Katja Kipping og Bernd Riexinger, som har ledet partiet sammen i otte år, meddelte lørdag, at de ikke genopstiller på partiets landsmøde 30. oktober.

De siger begge, at det er godt for demokratiet i Die Linke, at lederne skiftes ud. Men de antyder også, at der har været interne konflikter i partitoppen.

- Vi er kendt for at være et livligt parti, hvor folk nole gange kan lide at slås med hinanden, siger den 42-årige østtyske Kipping.

Riexinger, som er vesttysk, er 64 år.

Die Linke er opstået i ruinerne af det østtyske socialistparti SED, som sad tungt på magten i DDR frem til 1990, hvor Tyskland blev genforenet.

Die Linke blev dannet i sommeren 2007, da PDS, Partiet for Demokratisk Socialisme, og WASG, Valgalternativet for Social Retfærdighed, fusionerede. Partiets erklærede mål er at overvinde kapitalismen for at få indført en "demokratisk socialisme".

PDS var efterfølgerparti for DDR's socialistiske statsparti SED, og det havde sin forankring i de østtyske delstater.

Før Murens fald i 1989 havde partiet 2,3 millioner medlemmer. Da Tyskland blev genforenet, talte partiet omkring 60.000 medlemmer med en gennemsnitsalder på over 60 år.

Mange ofre for DDR-styret har kritiseret PDS for fortsat at have SED-medlemmer i partiet.

Der er forbundsdagsvalg i Tyskland om godt et år.

Die Linke fik ved valgene i 2013 og 2017 henholdsvis 8,6 og 9,2 procent af stemmerne.

Det står ikke klart, hvem der kommer til at efterfølge Katja Kipping og Bernd Riexinger.

