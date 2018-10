Ledighed i USA sendt ned på laveste niveau siden 1969

Den amerikanske ledighed er nu på 3,7 procent - det laveste niveau i næsten 50 år.

Der blev skabt 134.000 job uden for landbruget i USA i september ifølge AP. Forventningen var, at der ville blive skabt 185.000 job.

I en kommentar fra Dansk Byggeri til ”kongetallet” fra USA bliver det fremhævet, at den amerikanske ledighed nu er på det laveste niveau i næsten 50 år.

- Ganske vist blev der ”kun” skabt 134.000 nye job i september, men den amerikanske ledighed er nu på kun 3,7 procent.

- Så bundlinjen er, at opsvinget i amerikansk økonomi indtil videre lever i bedste velgående. I Kim Larsens ånd fristes man næsten til at sige blip-båt og gud, hvor går det godt, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

I Danske Bank siger den økonomiske analytiker Mikael Olai Milhøj, at jobtallene er meget svingende.

- Ligeledes blev de to foregående måneder revideret op med samlet set 81.000. Noget af svagheden skyldes måske også lidt det dårlige vejr.

- Under alle omstændigheder er vi med dagens tal kommet op på, at beskæftigelsen i USA nu er steget 96 måneder i træk, så vi er ikke langt fra, at jobopsvinget i USA kan fejre 100-måneders fødselsdag.

/ritzau/