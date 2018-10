Leicester: Ejer og fire andre døde i helikopterstyrt

Fem er døde efter helikopterstyrt lørdag aften ved Leicester Citys stadion, bekræfter klubben.

Den engelske fodboldklub Leicester City bekræfter i en meddelelse, at klubbens ejer Vichai Srivaddhanaprabha samt fire andre lørdag omkom i et helikopterstyrt.

Helikopteren styrtede ned lørdag aften ved en parkeringsplads uden for klubbens stadion, efter at være lettet fra stadionets plæne.

- Det er med vores dybeste sorg og et fælles knust hjerte, at vi bekræfter, at vores formand, Vichai Srivaddhanaprabha, var blandt dem, som på tragisk vis mistede livet lørdag aften, da en helikopter med ham og fire andre forulykkede udenfor King Power Stadium. Ingen af de fem om bord overlevede, skriver klubben i meddelelsen, der er sendt ud søndag aften.

Inden meddelelsen kom ud har flere medier dog erfaret, at klubejeren var død med henvisning til en kilde tæt på familien.

Ulykken skete, kort tid efter at Leicester City med Kasper Schmeichel på mål lørdag aften spillede 1-1 mod West Ham på det pågældende stadion.

Vichai Srivaddhanaprabha købte fodboldklubben i 2010, og han har ofte forladt hjemmebanekampe i sin helikopter.

