Leicester er beordret i lockdown efter mange nye smittetilfælde

Mens resten af Storbritannien så småt er ved at åbne igen, beordrer regeringen Leicester til at gå i lockdown.

Den britiske regering lukker Leicester ned. Det sker, fordi byen har et langt højere antal tilfælde af coronavirus end andre steder i landet.

Det oplyser sundhedsminister Matt Hancock sent mandag aften.

Tiltaget i Leicester er regeringens første store forsøg på at bremse et udbrud med lokale foranstaltninger snarere end med nationale foranstaltninger.

Storbritannien er i færd med gradvist at løfte den nationale nedlukning, hvor ikke-livsnødvendige butikker nu igen er åbne, ligesom at der er varslet yderligere lempelser 4. juli.

Men nu har Leicester og det omkringliggende område altså fået besked på at gå i den modsatte retning.

Sundhedsminister Matt Hancock fortæller, at infektionsraten over de seneste syv dage ligger på 135 tilfælde per 100.000 indbyggere i byen. Det er tre gange så mange tilfælde som i den by med anden flest tilfælde.

Den seneste uge har Leicester således tegnet sig for ti procent af alle positive tilfælde i Storbritannien.

/ritzau/Reuters