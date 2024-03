Leicesters kvindetræner fyres for brud på adfærdskodeks

Cheftræneren for Leicesters kvindehold, Willie Kirk, forlader klubben efter knap to år.

Det skriver mediet Sky Sports på baggrund af en udtalelse fra Leicester.

- Leicester kan bekræfte, at Willie Kirk er blevet afskediget som LCFC's (Leicester City Football Club, red.) kvindetræner, lyder det.

Afskedigelsen sker, efter at der i engelske medier den seneste tid har kørt en historie om, at Kirk undersøges af klubben for at have haft et forhold til en af spillerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Sky News' oplysninger er denne undersøgelse nu afsluttet og har altså ført til afskedigelsen af træneren.

Dette bekræfter klubben dog ikke direkte i sin udtalelse. Her lyder det, at Willie Kirk har overtrådt klubbens gældende adfærdskodeks, uden at det specificeres hvordan.

- Efter en udførlig intern disciplinær proces og med respekt for klubbens forpligtelser over for individuel privathed, er det blevet vurderet, at Willie har overtrådt holdets adfærdskodeks i en grad, der gør hans virke uholdbart, skriver Leicester.

Klubben uddyber, at det nuværende adfærdskodeks blev formuleret forud for den igangværende sæson, og at det er del af Leicesters mission om at professionalisere klubbens kvindefodboldhold.

Klubben er nu på jagt efter en ny og permanent cheftræner, fremgår det.

Willie Kirk kom til Leicester som sportsdirektør, inden han i november 2022 fik stillingen som cheftræner.

/ritzau/