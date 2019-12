Lektor: Delaftale i handelskrig er udtryk for våbenhvile

Fredagens delaftale mellem USA og Kina er kun "begyndelsen på en afslutning af handelskrigen", mener lektor.

USA og Kina har indgået den første delaftale om handel. Det skriver den amerikanske præsident, Donald Trump, fredag på det sociale medie Twitter.

Trump har kaldt aftalen for "fase et", og ifølge lektor ved Københavns Universitet Jens Ladefoged Mortensen skal den ikke forstås som enden på handelskrigen, men i stedet som en "udvidet våbenhvile".

- Man har aftalt, at man ikke eskalerer konflikten. Man har besluttet, at man vil trække nogle af tarifferne tilbage.

- Det er et stærkt diplomatisk signal om velvillighed. Nu bliver der givet pusterum til at tage nogle af de svære emner op i de videre forhandlinger, siger han.

Donald Trump siger, at aftalen indebærer, at nogle planlagte toldafgifter, der skulle være gennemført 15. december bliver annulleret.

- Vi er nået til enighed om en stor fase et aftale med Kina. De er gået ind på mange strukturelle ændringer og nye store køb af amerikanske landbrugsprodukter, energi, industriprodukter og meget mere, skriver Trump på Twitter.

Men ifølge Jens Lagerfoged Mortensen er landene langtfra færdige med at diskutere strukturelle ændringer. Det er først sådanne spørgsmål, de for alvor tager fat på nu.

- Det drejer sig blandt andet om Kinas påståede teknologityveri. Men også anklager om kinesisk pres på investorer om at videregive forretningshemmeligheder, siger lektoren og tilføjer, at det her er nogle af de "svære emner".

- Trump har spillet hårdt, og det kan man synes om, hvad man vil. Men der er mange - også i Europa - som deler anklagerne mod Kina, og som gerne vil have dem til at forpligte sig til nogle fælles regler, siger tilføjer han.

