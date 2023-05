Lektor: DeSantis er nødt til at tage en konfrontation med Trump

Floridas guvernør, Ron DeSantis, har meddelt sit kandidatur som republikansk præsidentkandidat.

Ifølge lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU Niels Bjerre-Poulsen er der tale om en politiker, der i rollen som guvernør har vundet stor tilslutning.

- Det er en dygtig guvernør, som er blevet genvalgt med en overraskende stor margin i november 2022. Det er også en politiker, som har udvist autoritære tilbøjeligheder, siger han.

Niels Bjerre-Poulsen forklarer, at DeSantis for eksempel har underskrevet et forbud mod abort efter sjette graviditetsuge, og at han har udnævnt Florida som staten "where woke goes to die", altså hvor woke-kulturen tager hen for at dø.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Han har i det hele taget udvist en adfærd, som tyder på, at han især satser på nogle af de samme vælgere, som ellers er begejstrede for Trump, siger han.

Om det vil lykkes ham at løbe afsted med titlen som republikansk præsidentkandidat er dog usikkert, mener Niels Bjerre-Poulsen.

Han peger på, at Ron DeSantis umiddelbart efter midtvejsvalget i 2022 stod "rigtig, rigtig godt" og af nogle blev udnævnt som "Trump 2.0".

Siden er han dog faldet markant i meningsmålingerne, mens Donald Trump er steget.

- Trump har ført en meget aktiv valgkamp mod ham (Ron DeSantis, red.). Han har endnu ikke demonstreret, at han har nok hård hud til at klare de angreb, der uvægerligt vil komme fra Trump, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge ham er der bred enighed om, at hvis Ron DeSantis fortsat vil gå efter de samme vælgere som Donald Trump, bliver DeSantis nødt til at tage en mere åben konfrontation med partifællen.

- Her har han trukket sig, hver gang der var optakt til det, siger han.

Niels Bjerre-Poulsen peger også på, at Trump har en appel over for en stor gruppe af republikanske vælgere. Det har DeSantis ikke.

- Han skal på én gang holde fast i den trumpistiske tilgang, og samtidig skal han altså også være parat til at tage et opgør med Trump og overbevise Trumps vælgere om, at han er et bedre og et mere kompetent bud på en trumpistisk politiker, end Trump selv er, siger han.

/ritzau/