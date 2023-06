Lektor ser to veje for Wagner-gruppen - død eller overgivelse

Wagner-gruppen vil være uden chance, hvis det skulle ende i kampe med det russiske militær.

Sådan lyder det fra Peter Viggo Jakobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.

- Jeg tror, at hvis de ikke overgiver sig og nedlægger våbnene, så bliver de slået ihjel, siger han.

Han siger videre, at det er "træls" for russerne at skulle gå ind og kæmpe mod 25.000 Wagner-soldater i en by.

- Hvis Wagner-gruppen for eksempel er dumme nok til at begynde at marchere mod Moskva, som de siger, så vil det blive meget nemt at ordne for det russiske luftvåben, fordi russerne kan godt etablere luftherredømme inde over Rusland.

Wagner-gruppen beskrives som et netværk af russiske lejesoldater, men det er sparsomt med konkrete oplysninger om gruppen.

Lige nu mener Peter Viggo Jakobsen, at det kan ende i to scenarier.

Jevgenij Prigozjin, der er leder af Wagner-gruppen, ønsker at mødes med det russiske militærs øverste ledelse. Hvis det ikke sker, kan det ende i en reel konflikt, lyder vurderingen.

Lørdag morgen talte Ruslands præsident, Vladimir Putin, direkte i en tale til nationen.

- Han sagde reelt, at hvis Wagner-gruppens soldater ikke nedlagde våbnene, og Jevgenij Prigozjin ikke overgav sig, så vil det blive afsluttet på militær vis, siger Peter Viggo Jakobsen.

- Han (Putin, red.) nævnte hverken Wagner-gruppen eller Prigozjin ved navn, men det var ret klart, at han sagde, at der var et problem, og det ville blive løst.

Jevgenij Prigozjin har tidligere været en af Ruslands præsident, Vladimir Putins, nærmeste allierede. Han har også haft tilnavnet "Putins kok".

Ifølge Peter Viggo Jakobsen er Wagner-gruppens betydning for krigen i Ukraine blevet mindre og mindre den seneste tid.

- Men det er klart, at det vil være en meget stor streg i regningen for russerne, hvis de skal til at bruge ressourcer, ammunition og soldater på at nedkæmpe internt oprør i stedet for at holde fokus på at holde linjerne i Ukraine, siger han.

