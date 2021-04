Lektor: Ende på Castro-æra vil ikke kunne mærkes i Cuba

Politisk forandring var større fra Fidel til Raul Castro, end der vil ske med ny leder, mener Cuba-kender.

Fredag trak det sidste Castro-navn sig fra ledelsen af Cuba, da Raul Castro meldte sin afgang som leder af det cubanske kommunistparti.

Med årtier på magten er en æra hermed sluttet. Men ifølge Cuba-kender Jan Gustafsson, som er lektor ved Københavns Universitet, betyder et nyt navn på magten ikke nødvendigvis store politiske forandringer.

- Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at vi med dette magtskifte vil se nogen radikale ændringer, siger han.

Raul Castros loyale støtte Miguel Díaz-Canel har siden 2018 siddet på posten som præsident, mens Castro har været førstesekretær – en post, der står over landets præsident.

Ifølge Jan Gustafsson er det også Díaz-Canel, der er kørt i stilling til posten som førstesekretær. Og han har umiddelbart ikke de store udsving fra Castros ambitioner.

- Díaz-Canel har som statsleder hele tiden officielt vist sig i et meget tæt samarbejde med Raul Castro. Det er svært at se ham foretage personlige beslutninger, som ikke ville være bakket op af Raul, siger Jan Gustafsson.

Han mener derfor, at man kunne tale om en større forandring, da magten skiftede fra Fidel Castro til lillebror Raul Castro.

- Som det ser ud lige nu, var det en større forandring, da man gik fra Fidel Castro til Raul Castro. Men det kan jo ændre sig, siger han.

Han henviser til, at Raul Castro ændrede det cubanske styre til at være mere åben over for at privatisere økonomien og give plads til private erhverv.

Et spor, Díaz-Canel højst sandsynligt vil fortsætte i.

Alligevel har den gamle garde, der indledte revolutionen i 1959 og har styret landet hidtil, været nervøse for det generationsskifte, der uomgængeligt nu er fundet sted, vurderer Jan Gustafsson.

Det kommer til udtryk i den bløde overgang, hvor Díaz-Canel sammen med Raul Castro har styret landet fra 2018 til nu.

- Det er et udtryk for den usikkerhed, man har haft fra ledelsen ved at uddelegere magten, siger han.

- Det er et skifte, man har ønsket at tage meget stille og roligt, siger han.

/ritzau/