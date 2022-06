Lektor: Johnson går en svær tid i møde trods tillidssejr

Formelt set er problemerne for Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, blevet mindre efter en vundet tillidsafstemning. Men reelt sidder han med et voldsomt problem i et splittet parti.

Det vurderer Ole Helmersen, som er lektor ved CBS med speciale i britisk politik.

Hvis Johnson oven på en vundet tillidsafstemning skal gøre sig nogen forhåbninger om at fortsætte som premierminister efter et valg, kræver det, at han skaber en ny politik, som kan samle partiet.

- Hans problemer er bestemt ikke overstået, blot fordi han formelt er sikret. De næste to år skal han arbejde med et splittet parti, og Johnson sidder med en opgave om at levere noget politik, som han endnu ikke er lykkedes med, som kan samle partiet, siger han.

Omkring 40 procent af premierministerens partimedlemmer i det britiske konservative parti bakker ikke op om ham.

Og det kan vise sig at blive et af hans største fremtidige problemer, vurderer Helmersen.

- Han kan komme ud for, at de vil opføre sig mere aggressivt i parlamentet, stille krav om lovgivning og måske også stemme imod ham i nogle sager, siger han og tilføjer:

- Det så man også med Theresa May. Hun blev væltet, fordi hun fik store flertal imod sig blandt sine egne ved afstemninger i parlamentet, så det kan han også risikere.

Theresa May stod i 2018, da hun var premierminister, overfor en tillidsafstemning, som hun vandt. Boris Johnson vinder den midlertidigt med et større flertal imod sig.

- En stor del af hans partifæller tror ikke på, at han er den rigtige leder for partiet, og de tror ikke på, at han har, hvad der skal til for at vinde et valg, siger Ole Helmersen.

Ifølge lektoren vil han særligt møde krav fra sit parti om at levere på økonomisk politik, socialpolitik og sine løfter om at afhjælpe den levestandardskrise, som Storbritannien er ude for.

- Hvis de havde væltet ham i dag, havde partiet mulighed for at finde en ny formand og måske premierminister, som ville have tid nok til at bygge partiet op på et nyt momentum frem mod et valg, siger Ole Helmersen.

Ved mandagens tillidsafstemning støttede 211 parlamentsmedlemmer Boris Johnson, mens 148 stemte imod, at han kunne fortsætte som partiformand og premierminister.

