Lektor: Johnsons vilde føring giver sikker brexit-kurs

Det Konservative Parti står til at genvinde magten i Storbritannien. Det kan give Johnson ro, mener lektor.

Det Konservative Parti står sent torsdag til en overvældende sejr ved det britiske parlamentsvalg, og det kommer til at lette partileder Boris Johnsons arbejde med at få briterne ud af EU.

Det mener Ole Helmersen, der er lektor ved CBS med speciale i britisk politik.

- Der er tale om en ret stor sejr. Hvis resultatet holder, betyder det, at Boris Johnsons kurs mod at trække Storbritannien ud af EU, den er sikker. Den kan han gennemføre nu, siger han.

Klokken 23 dansk tid lukkede de sidste valgsteder i Storbritannien, og kort efter tikkede første valgstedsmåling ind.

I den står Boris Johnsons konservative parti ifølge BBC til at løbe med 368 pladser, hvilket ud over at være en fremgang på 50 pladser også vil sikre partiet absolut flertal i parlamentet.

Jeremy Corbyns Labour står til sammenligning til at have fået vælgersmæk. 191 pladser bliver det ifølge målingen til, og det er en tilbagegang på 71 pladser.

Den store vælgerstrøm skyldes ifølge Ole Helmersen, at det britiske folk er blevet trætte af at høre om brexit. Det skal overstås - eller som Boris Johnsons slagord har været "få brexit gennemført".

- Folk i Storbritannien er så trætte af det her brexit-halløj. De vil bare ud.

- Derfor er der mange vælgere, som normalt ville stemme på Labour, men som denne gang har stemt på de konservative for at slippe for at høre mere om brexit, siger Ole Helmersen.

Med den solide opbakning, som Det Konservative Parti står til i målingen, kan Boris Johnson få arbejdsro i den første tid. Men selv hvis Storbritannien efter planen træder ud af EU 31. januar 2020, er brexitkvalerne ikke ovre.

- Så skal han forhandle en frihandelsaftale med EU, og det har han kun 11 måneder til. Det bliver umådeligt vanskeligt, og man kan meget nemt ende uden en aftale og dermed et brexit uden en aftale, siger Ole Helmersen.

Det hårde tilbageslag for Labour kommer formentlig til at koste Jeremy Corbyn jobbet som partiformand, vurderer Ole Helmersen.

- Han har tabt massiv. Hans kurs er blevet forkastet, og han er leder af et parti, der er blevet forkastet meget massivt af vælgerne. Det parti har ikke nogen fremtid, hvis ikke det skifter leder og flytter sig politisk, siger lektoren.

