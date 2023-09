Lektor kalder jordskælv uhåndterlige fordi de rammer på få sekunder

En stor myndighedsindsats er i gang i Marokko, der fredag aften blev ramt af et voldsomt jordskælv.

Lørdag morgen er den seneste melding, at over 600 personer har mistet livet.

Myndighederne i landet står over for en stor opgave, for jordskælv er en uhåndterlig størrelse. Det skyldes, at de rammer uventet og meget hurtigt.

Det forklarer lektor på katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole Rico Kongsager.

- Hvis man sidder på en café eller ligger og sover, så man har kun få sekunder til at slippe ud. Hvis man sover, er det næsten umuligt at nå ud af bygningen. Derfor vil vi også typisk se, at når jordskælv sker sent om aftenen, er der mange, der sover, som formentlig bliver fanget under murbrokkerne.

- Med andre hændelser som oversvømmelser eller en storm ved man ofte nogle dage i forvejen, at det er på vej. Så kan man nå at evakuere og den slags. Men et jordskælv kommer meget uventet, lyder det.

Myndighedernes vigtigste opgave på nuværende tidspunkt er at danne sig et overblik over levende og døde, forklarer lektoren.

Han peger på, at det ikke er usædvanligt med jordskælv i området - men det er usædvanligt med så kraftigt et skælv.

Ifølge CNN er jordskælvet det kraftigste, der rammer Marokko i over 120 år.

Jo længere tid siden det er, at man har haft sådan en hændelse, desto længere tid er det siden, at man har forberedt sig på det.

- Så man har nok ikke samme overblik, som man ville have haft, hvis det skete hyppigere.

På både den korte og lange bane står myndighederne over for store opgaver, siger Rico Kongsager.

Dem, der er fanget rundt omkring, skal man forsøge at redde, mens de overlevende skal have støtte med både fysiske skader, psykiske mén og steder at bo.

Samtidig er infrastrukturen ødelagt mange steder, og det er svært at komme frem til de bjerglandsbyer, der også er hårdt ramt, påpeger lektoren.

