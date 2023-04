Lektor: Miljødagsordenen tabte ved det finske valg

Sanna Marin og Socialdemokratiets nederlag ved det finske valg søndag betyder, at Finland vil bevæge sig i en mere erhvervsvenlig retning og mindre miljøbevidst retning.

Det vurderer lektor ved Københavns Universitet Sidsel Eriksen.

- Miljødagsordenen har tabt ved det her valg. De Sande Finner er ikke interesserede i den grønne miljøpolitik, som den tidligere regering har ført.

Selv om Socialdemokratiet gik frem ved søndagens valg, måtte de se sig slået af både det konservative Samlingspartiet og det højrenationale De Sande Finner.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Centrum for regeringsdannelsen er rykket til højre. Jeg tror, at det bliver Samlingspartiet, der kommer til at danne regering, og at de kommer til at gøre det sammen med De Sande Finner.

- Det betyder, at den grønne og den sociale dagsorden har tabt, siger Sidsel Eriksen.

Hun peger på, at den miljødagsorden som Sanna Marins regering har tegnet den seneste regeringsperiode, har været medvirkende til, at flere finner har valgt at sætte kryds ved De Sande Finner.

- Folk på landet er bekymrede for, om der kommer høj beskatning, og de bekymrede for, om miljøpartiet sætter dagsorden i forhold til privatbilismen, siger hun.

Miljøpartiet, der var en del af Sanna Marins koalitionsregering, har under valgkampen blandt andet foreslået at indføre afgifter på privatbilisme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samlingspartiet og De Sande Finner kan samlet mønstre 40 procent af stemmerne.

For at kunne danne flertal, vil de formentligt søge samarbejde med enten Centerpartiet eller Svensk Folkeparti eller begge partier, vurderer Sidsel Eriksen.

- Centerpartiet har dårlig erfaring med at samarbejde med De Sande Finner. Deres tidligere leder var kontroversiel, men med deres nye leder, Riikka Purra, er de blevet en mere interessant samarbejdspartner.

/ritzau/