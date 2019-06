Lektor: Møde mellem Trump og Kim er et skridt mod forsoning

Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet viser søndagens møde mellem Trump og Kim villighed til at gøre noget nyt.

Da Donald Trump som den første amerikanske præsident nogensinde søndag morgen dansk tid krydsede grænsen til Nordkorea og trykkede hånd med landets præsident, Kim Jong-Un, blev der ikke bare skrevet historie.

Det var også et skridt på vejen til en forsoning mellem USA og Nordkorea.

Sådan lyder det fra Camilla Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, om mødet mellem lederne i den demilitariserede zone (DMZ) mellem Sydkorea og Nordkorea.

- Det betyder, at Donald Trump nu kan sige, at han som den første amerikanske præsident har betrådt nordkoreansk jord.

- Og Kim kan sige, at han som den første nordkoreanske leder har fået en amerikansk præsident til at komme til Nordkorea.

- Det er et vigtigt skridt i forsoningsprocessen. Det viser en villighed til at gøre noget nyt og andet, siger hun.

Ifølge Camilla Nørup Sørensen viser Trump på den måde opbakning til Kim ved at vise, at han tror på, at de sammen kan bringe forhandlinger om en atomaftale videre.

Senest mødtes de to ledere i Vietnams hovedstad, Hanoi, tilbage i februar. Men her endte det i en hårdknude, da mødet efter kort tid blev afbrudt.

De to parter kom ikke frem til en atomaftale, og siden har der ikke været gang i forhandlingerne.

Ved søndagens møde kunne Trump ifølge nyhedsbureauet AP dog fortælle, at Nordkorea er gået med til at genoptage forhandlingerne om en aftale.

Men ifølge Camilla Nørup Sørensen er det ikke sandsynligt at dagens møde ender med en aftale.

- Det er ikke realistisk, at der kommer det (en aftale, red.) ud af mødet. Som Trump også var ude at sige efterfølgende, så er det stadig en meget lang proces, der ligger forude.

- Den er ikke blevet mindre af dette møde, men den har da fået et skub i forhold til, at man har fået den Nordkoreanske leders forpligtelse til nye forhandlinger, siger Camilla Nørup Sørensen.

Atomaftalen skal sikre, at Nordkorea lukker landets atomprogram, mod at USA fjerner sanktioner mod landet. Det skal ifølge USA's plan være med til at sikre freden på den koreanske halvø.

/ritzau/