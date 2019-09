Lektor om Chirac: Charmør solidt plantet i politik

Den franske ekspræsident Jacques Chirac, som døde torsdag, var en politiker af den ægte franske skole.

Den tidligere franske præsident Jacques Chirac, som torsdag er død 86 år gammel, var folkekær, jovial og direkte.

Sådan lyder en beskrivelse fra Jørn Boisen, som er lektor i fransk historie og samfund på Københavns Universitet.

- Han havde en evne til at charmere sig ind på det store flertal af de franske borgere, og så var han forholdsvis populær ret lang tid op i sin præsidentperiode. Det er rimelig usædvanligt i Frankrig.

- Han var direkte og havde en klar formuleringsevne. Noget, som mange politikere senere har savnet i Frankrig, siger Jørn Boisen og tilføjer, at Chirac var politiker af den ægte franske skole.

Han var opfostret i politik og trods en smule beskæftigelse med forskellige erhverv, lavede han ikke meget andet end politik, lyder det fra Jørn Boisen.

I historiebøgerne vil særligt tre ting - to gode og én knap så god - stå tydeligst under Chiracs navn.

Den ene var hans holdning til Irak-krigen i 2003.

- Sammen med den daværende tyske kansler, Gerhard Schröder, sagde Chirac, at det var noget pjat. Han kom derfor til at stå for en slags europæisk uafhængighed i forhold til Bushs Amerika, og det fik han mange point for.

En anden ting var Chiracs sejr over Jean-Marie Le Pen fra det stærkt højreorienterede parti Front National i 2002.

- Det var første gang, at Front National gik videre til anden runde i et præsidentvalg.

- Chirac vandt næsten med 80 procent af stemmerne, for der var en stærk mobilisering bag ham, så folk, som ellers ikke ville stemme på ham, stemte mod Le Pen og sørgede dermed for, at Chirac fik en overvældende sejr.

En tredje, men mindre storslået sag var, da Chirac tabte den europæiske forfatningsafstemning i 2005.

Overordnet kalder Jørn Boisen Chirac for en "slags status quo-præsident, som ikke rigtig fik rykket Frankrig".

- Man havde en sympatisk præsident, som befolkningen kunne relatere til, men som ellers ikke rigtig stod for noget, lyder det.

Chirac var præsident i Frankrig i mere end et årti fra 1995 til 2007.

/ritzau/