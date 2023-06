Lektor: Rapport om Boris Johnsons coronafester er meget alvorlig

Det er "en stor skandale", at Storbritanniens tidligere premierminister Boris Johnson ifølge en ny rapport har vildledt det britiske parlament i sine udtalelser om fester, der blev holdt i embedsboligen under coronapandemien.

Det vurderer Christian Damm Pedersen, lektor i britisk historie ved Syddansk Universitet (SDU).

- Det er meget alvorligt, hvis man har en folkevalgt statsleder, som bevidst lyver over for parlamentet. Det går simpelthen ikke. Og det må man ikke, så det er meget alvorligt, siger han.

Rapporten er udarbejdet af en komité, som har undersøgt Boris Johnsons udtalelser om fester, der brød med reglerne under coronapandemien, i embedsboligen i Downing Street.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den slår komitéen blandt andet fast, at Boris Johnsons forsøg på at vildlede parlamentet har været bevidste.

- Vi er kommet frem til, at nogle af hr. Johnsons benægtelser og forklaringer var så uoprigtige, at de i sig selv udgjorde bevidste forsøg på at mislede komitéen og Underhuset, mens andre demonstrerede overlæg på grund af den hyppighed, hvormed han lukkede øjnene for sandheden.

Det britiske parlament består af to kamre: Underhuset og Overhuset. Den politiske magt ligger i Underhuset, hvor 650 folkevalgte sidder.

Christian Damm Pedersen siger desuden, at han ikke kan komme i tanke om, at der har været andre tidligere premierministre i Storbritannien, som er blevet undersøgt ligesom Boris Johnson.

Den tidligere premierminister trak sig som parlamentsmedlem 9. juni. Ifølge nyhedsbureauet Reuters lød hans begrundelse, at han havde modtaget resultaterne fra komitéens undersøgelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis han ikke havde valgt at gå selv, så ville han jo højst sandsynligt få en straf fra parlamentet, som ville bortvise ham i tre måneder. Måske kunne de også valgt simpelthen helt at bortvise ham.

I sidste uge skrev Boris Johnson i en erklæring, at komitéen havde brugt sine beføjelser til at udføre et "politisk lejemord". Efter hans opfattelse har komitéen ikke fundet frem til sandheden.

Christian Damm Pedersen vurderer, at rapporten umiddelbart virker lødig.

- Han har det her omdømme som en slags notorisk løgner. Der er eksempler tilbage i tiden på, at han bevidst har løjet. Det er ikke første gang, at Boris Johnson bliver taget med bukserne nede.

/ritzau/