Lektor: Resolution om Gaza kan øge presset på Israel

Den resolution, som FN's Sikkerhedsråd skal stemme om, er ikke bindende.

Men den kan alligevel blive et alvorligt signal til Israel om, at tålmodigheden overfor kampe i Gaza rinder ud.

Det vurderer lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

- Det vil være et politisk signal til Israel om, at "nu er det nu. Slut".

Mandag aften skal FN's Sikkerhedsråd stemme om en resolution, som opfordrer til våbenhvile i Gaza.

Resolutionen opfordrer til en "presserende og bæredygtig våbenhvile i kampene" i Gazastriben.

Med bæredygtig mener man, at der opfordres til permanent våbenhvile, siger Peter Viggo Jakobsen.

Bliver resolutionen vedtaget, er Israel dog ikke forpligtet til at følge den.

FN's Sikkerhedsråd kan vedtage juridisk bindende resolutioner - men det er ikke tilfældet i denne situation, siger lektoren.

- Der er nogle helt faste procedurer og en ordlyd, man skal bruge, hvis man skal lave en bindende resolution. Og det er der ikke tale om her.

En bindende resolution kan pålægge et land forskellige konsekvenser - eksempelvis økonomiske sanktioner.

Det kræver blandt andet, at rådet konstaterer "en direkte trussel mod international fred og sikkerhed", og at ingen af rådets permanente medlemmer stemmer imod, forklarer Peter Viggo Jakobsen.

- Men hvis resolutionen i aften bliver vedtaget, kan næste skridt blive at pålægge dem en bindende version. Så det vil være et vink med en vognstang til Israel om, at de skal til at gøre sig færdige.

Særligt USA's ageren i mandagens spørgsmål vil blive fulgt tæt.

Landet, der er Israels nærmest allierede, har ikke stemt for en resolution vedrørende Gaza i de seneste måneders afstemninger.

Peter Viggo Jakobsen mener heller ikke, det bliver til et ja fra USA denne gang.

- Jeg tror stadig, det er for tidligt. De kan også vælge den nemme løsning, som er ikke at stemme. Jeg kan ikke forestille mig, at de stemmer for.

/ritzau/