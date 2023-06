Lektor ser sprængt dæmning som et udtryk for totalkrig

Sprængningen af den ukrainske dæmning Nova Kakhovka med efterfølgende oversvømmelse er et udtryk for "totalkrig", hvor civilbefolkningen og forsyningssikkerheden aktivt inddrages som våben.

Det vurderer Rasmus Dahlberg, der er lektor ved Forsvarsakademiet og forsker i katastrofevidenskab.

- Det er meget effektivt som militærstrategisk redskab at lave oversvømmelser ved at sprænge dæmninger, og det har været et militært trick siden tidernes morgen, siger han.

Tirsdag morgen sprængtes dæmningen. Bruddet sender store vandmængder ned ad Dnepr-floden og ventes at oversvømme Kherson-regionen.

/ritzau/