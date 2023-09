Lektor: Støttelande må indstille sig på en årelang krig i Ukraine

Tirsdag afholder Ukraine Defense Contact Group møde i Tyskland under amerikansk ledelse. På mødet skal diskuteres donationer og støtte til Ukraine.

Ifølge lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine Claus Mathiesen skal man indstille sig på et fokus på en mere "strategisk produktion"

- Altså ikke sådan nogle nu og her-behov, der skal eller kan dækkes inden for en overskuelig tid.

- Vi ser ind i en krig, som kommer til at vare i flere år. Derfor kan det komme til at handle om mere langsigtede initiativer, siger Claus Mathiesen.

Lektoren taler blandt andet om tiltag for ammunitionsleverancer og tilrettelæggelse af våbenproduktion i de lande, der ønsker at støtte Ukraine i krigen.

Nogle lande, som ikke har produceret våben før, kan sågar komme til at starte en produktion for at kunne opfylde behovene i Ukraine, siger lektoren.

- Umiddelbart har ukrainerne et ønske om langtrækkende våben. Både missiler og andet, der kan række ind bag russiske linjer og ramme mål inde i Rusland, forklarer Claus Mathiesen.

Våben med en rækkevidde gerne over 80 kilometer.

Derudover er det vigtigt med meget ammunition for at kunne at kunne få et gennembrud i offensiven.

- Det er det, jeg forestiller mig vil komme på tale, siger Claus Mathiesen.

Et behov for ingeniørmateriel til at finde og fjerne miner som led i offensiven er opstået, da de russiske forsvarsstillinger rummer et meget stort antal miner.

Danmark offentliggjorde tidligere på måneden, at man sender den hidtil største økonomiske donation til Ukraine.

5,8 milliarder kroner fra Ukrainefonden doneres frem til 2025. Hovedparten - 4,3 milliarder - sendes i år.

Pengene skal bruges til at sikre kampvogne, infanterikampkøretøjer, kampvognsammunition og antiluftskyts til det ukrainske forsvar, oplyste Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) tropper op til mødet på Ramstein-Basen tirsdag.

I alt 54 lande er medlem af Ukraine Defense Contact Group. Heriblandt alle 31 Nato-lande.

/ritzau/