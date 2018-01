Lektor tvivler på dansk udlevering af catalansk ekspræsident

Manglen på en dansk bestemmelse, der kriminaliserer løsrivelse, kan gøre udlevering af Carles Puigdemont svær.

Hvis den tidligere præsident for den spanske region Catalonien Carles Puigdemont lander i Danmark, vil Spanien bede om at få ham udleveret til retsforfølgelse for blandt andet forsøg på at splitte landet.

Men det er langt fra sikkert, at Spanien vil få held med en sådan anmodning. Det vurderer lektor i EU- og strafferet ved Syddansk Universitet Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen.

Hvis Spanien udsteder en europæisk arrestordre på Carles Puigdemont, skal danske betjente anholde ham, hvis de støder på ham.

Puigdemont har annonceret, at han deltager i en debat på Københavns Universitet mandag.

Men for at en anholdelse kan føre til udlevering, skal en række betingelser være opfyldt. Det forklarer lektoren.

Det som udgangspunkt et krav, at forbrydelsen, som Puigdemont kræves udleveret for, skal være på en såkaldt positivliste over særlige forbrydelser, der resulterer i udlevering.

Ifølge Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen viser de spanske myndigheders tidligere forsøg på at få Carles Puigdemont udleveret fra Belgien, at selv ikke de mener, at den betingelse er opfyldt.

Hvis ikke forbrydelsen står på positivlisten, skal Spanien sandsynliggøre, at han er skyldig i en forbrydelse, der vil give minimum et års fængsel i Spanien. Samtidig skal der findes en lignende bestemmelse, der gør handlingen strafbar i Danmark.

Og det er den sidste del, der ifølge Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen vil blive afgørende.

- Hvis man i Danmark gav sig til at argumentere for, at for eksempel Bornholm skulle have lov til at holde en afstemning om løsrivelse fra Danmark, vil det ikke være strafbart, siger han.

- Det grundlæggende snit ligger i, om han har gjort det ved hjælp af vold og magt.

/ritzau/