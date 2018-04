Lektor: Viktor Orbán-flertal samler magten ét sted igen

Ungarns premierminister skal ikke længere søge støtte til at ændre særlig lovgivning eller besætte stillinger.

Den ungarske premierminister, Viktor Orbán, har søndag hentet en valgsejr, der giver ham mulighed for at centrere magten og ændre på en helt særlig lovgivning i landet.

Det vurderer lektor ved Syddansk Universitet Søren Riishøj, efter at 85 procent af stemmerne er talt op sent søndag aften.

Resultatet er en fremgang til premierministerens parti, Fidesz, der får omkring halvdelen af stemmerne. Det ungarske valgsystem betyder, at hans parti står til mere end to tredjedele af pladserne i parlamentet.

Det giver Orban nye muligheder, fortæller Søren Riishøj, der også har en fortid som medlem af Folketinget for SF.

- Man kan ændre grundloven. De har også noget, der hedder kardinallove. 30 love, der kun kan vedtages med to tredjedeles flertal. Der er også en del stillingsudnævnelser, der kræver to tredjedeles flertal, siger han.

Kardinallovene omhandler blandt andet familiepolitik, pensioner og dele af skattelovgivningen. De kræver et flertal på to tredjedele at vedtage. Til gengæld er det ikke muligt at udfordre, om de er forfatningsstridige.

Selv om Orbán ikke længere skal bruge andre partiers støtte til at ændre grundloven, vil det næppe ændre noget, vurderer Søren Riishøj.

- Der bliver mulighed for en større magtkoncentration. Han har ændret i grundloven 60 gange allerede, så der er nok ikke så meget grund til at ændre mere i den, siger lektoren.

En af årsagerne til, at Viktor Orbáns parti, Fidesz, kan få to tredjedeles flertal med omkring halvdelen af stemmerne, er Ungarns valgsystem.

106 af de 199 medlemmer af det ungarske parlament vælges i enkeltmandskredse, som man kender det fra Storbritannien. 93 pladser i parlamentet fordeles proportionelt.

De foreløbige resultater fra valgkredsene illustrerer, hvad Søren Riishøj beskriver som en "ekstrem polarisering" mellem Budapest og resten af landet.

I Budapests 18 valgkredse vandt oppositionen 12. I resten af landets 88 valgkredse vandt Fidesz alle med undtagelse af tre.

- I Ungarn er der en ekstrem polarisering. Det præger landet politisk og har gjort det i årevis. Der er en stor modsætning, siger Søren Riishøj.

/ritzau/