Lempelser i Israel

* Fra fredag klokken 07:00 lempes restriktioner for, hvor mange man må samles. Nu bliver det 20 udendørs og 10 indendørs. Hidtil har det været 10 og 5.

* Synagoger åbner også fredag med restriktioner for deltagerantal.

* Søndag genåbner landet bredt. Det gælder butikker, butikscentre, kulturelle institutioner og store dele af skoleområdet.

* De mindste børn har gået i skole i et stykke tid i byer med lav smitte. Nu kommer det samme til at gælde for de ældre elever.

* Der er stadig restriktioner for, hvor mange der må være i butikker, og der er afstandskrav.

* Blandt andet kulturelle institutioner og svømmehaller kræver vaccinationspas for at give adgang. I Israel kaldes sådanne pas "grønne pas".

Kilder: Jerusalem Post, dpa

/ritzau/