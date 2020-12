Lennon lever videre i andre kunstneres sange og fortolkninger

Bob Dylan og Ozzy Osbourne er blandt de mange kunstnere, der gennem tiden har hyldet den afdøde John Lennon.

John Lennons karriere endte brat for 40 år siden, da han blev skudt og dræbt foran sit hjem på Manhattan i New York City, men han lever videre i andre kunstneres sange og synspunkter.

Mange mennesker synger hans sange, nogle nævner ham i deres tekster, og andre sætter spørgsmålstegn ved hans eftermæle eller sågar indrømmer... at de i virkeligheden foretrækker hans sangskrivningsmakker Paul McCartney.

Den måske største hyldest til Lennon i de senere år kom fra den amerikanske folk- og rocklegende Bob Dylan, som også var en personlig bekendt af ham.

Således har det sidste nummer på Dylans album "Tempest" fra 2012 titlen "Roll on John". Den syv minutter lange sang beretter om drabet på Lennon den 8. december 1980 og det tidlige liv som turnerende musiker - "fra havnen i Liverpool til red-light-distriktet i Hamburgs gader".

"Roll on John" er ikke en trist sang om en ven, der døde. Det er Dylan, der anerkender, at Lennon er blevet en legende.

Blandt de utallige coverversioner af Lennons solo- og Beatles-sange skiller Ozzy Osbournes hyldest fra 2010 sig ud.

Osbourne fortolker "How?" fra Lennons soloalbum "Imagine" fra 1971. I musikvideoen ses den tidligere forsanger i heavy metal-bandet Black Sabbath spadsere gennem New Yorks gader med en blomsterbuket, som han til sidst lægger på Lennons mindesmærke i Central Park.

Men trods al nostalgien var John Lennon en splittende og kontroversiel person.

Skeptikere stiller spørgsmål ved hans status som et ikon for modkulturen og oprigtigheden af hans holdning til ligestilling og kapitalisme.

John Lennon voksede op i arbejderklassen i Liverpool, men ejede eksempelvis senere en Rolls-Royce.

- Han var kompleks, konstaterer Stan Cuesta, der er forfatter til en bog om The Beatles.

Tidligere forsanger i rockbandet The Animals Eric Burdon har fortalt, at Lennon kom på de surrealistiske tekster til nummeret "I Am The Walrus", efter at de to havde deltaget i et orgie i London.

- John var altid provokatøren i gruppen. Har forårsagede blandt andet en frygtelig skandale, da han sagde, at The Beatles var mere populær end Jesus, siger Stan Cuesta.

Med deres sangskrivningspartnerskab ændrede John Lennon og Paul McCartney musikkens ansigt gennem deres harmonier, mener sanger Sharleen Spiteri fra det britiske band Texas.

Alligevel er spørgsmålet, "hvem er din yndlings-beatle?", lige så gammelt som selve bandet.

- Lennon havde en ret surrealistisk kunstnerisk side. Han var mere politisk, oprørsk og intellektuel, siger Laurent Voulzy, en fransk rockmusiker fra The Beatles' generation.

- Men som guitarist og bassist selv har jeg altid godt kunnet lide Pauls yndefulde arrangementer og følsomheden i hans melodier og tekster, siger han.

John Lennon "var et naturligt musisk geni og mere intuitiv end de andre fra The Betales", siger forfatter Stan Cuesta og henviser blandt andet til bandets psykedeliske hit "Strawberry Fields".

Ligesom Che Guevara endte Lennons ansigt på T-shirts og andre souvenirs - nogle gange med titlen på hans sang "Working Class Hero".

/ritzau/AFP