Leonardo DiCaprio er med til at købe Druk-rettigheder

Efter auktion lander rettigheder til en engelsk udgave af "Druk" hos et selskab stiftet af Leonardo DiCaprio.

Skuespilleren Leonardo DiCaprios produktionsselskab er med i en gruppe af selskaber, som har købt de engelsksprogede rettigheder til den danske oscarsucces "Druk".

Det skriver det amerikanske medie Deadline. Instruktør Thomas Vinterberg bekræfter også nyheden selv.

Retten til at lave en engelsksproget version af "Druk" blev solgt ved en auktion.

Ifølge Deadline er verdensstjernen DiCaprio selv blevet kørt i stilling til at skulle overtage Mads Mikkelsens rolle i filmen, hvor den danske skuespiller portrætterer en i perioder livstræt gymnasielærer i midtvejskrise.

Selskabet Appian Way er stiftet af DiCaprio. Også selskaberne Makeready og Endeavor Content er med i købet.

Vinterberg kalder udsigterne til at se den 46-årige amerikanske oscarmodtager involveret i "Druk" for "spændende".

- Han er – udover at være den største og næsten den eneste reelle filmstjerne, der findes i verden – en helt fabelagtig skuespiller, og jeg synes, at hans valg i karrieren udtrykker ret stor integritet og begavelse. Så jeg synes, det er spændende, hvad de kan få ud af det, siger han.

Vinterberg regner dog ikke selv med at blive involveret i den amerikanske udgave.

"Druk" blev natten til mandag dansk tid tildelt statuetten for Bedste Internationale Film.

Det er første gang siden 2011, at Danmark modtager en pris i den kategori. Dengang gik prisen til Susanne Biers film "Hævnen".

En sådan oscarsucces er en gevinst for hele den danske filmindustri, forklarede Claus Ladegaard, der er administrerende direktør for Det Danske Filminstitut, tidligere mandag til Ritzau.

Ifølge Deadline var der ved auktionen rift om Vinterberg-filmen, da en række produktionsselskaber bød ind.

DiCaprio er kendt for at have været med i storfilm som "Titanic" af James Cameron og for at samarbejde med instruktører som Martin Scorsese og Quentin Tarantino.

Vinterberg selv har ifølge Politiken fortalt, at DiCaprio var blandt de mange Hollywood-stjerner, som lykønskede den danske instruktør på sms umiddelbart efter triumfen.

/ritzau/