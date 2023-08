Letlands premierminister og regering træder tilbage

Den lettiske premierminister, Arturs Krisjanis Karins fra centrum-højre partiet Ny Enhed, og hans regering går af senere i denne uge.

Det siger han på et pressemøde mandag.

- Denne torsdag vil jeg meddele præsidenten, at jeg og regeringen træder tilbage, siger han.

Fredag sagde premierministeren, at han ville forsøge at ændre i regeringens sammensætning, efter at hans partis koalitionspartner afviste et forslag om at skifte ud på ministerposterne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er ikke lagt op til nyvalg. Der var valg i efteråret 2022, og næste valg skal efter planen først finde sted i 2026.

Ny Enhed vil i stedet vælge sin nye kandidat til posten som premierminister onsdag, oplyser Karins. Dermed ryger bolden videre til landets præsident.

Det er i sidste ende op til præsident Edgars Rinkevics at give en mulig ny premierminister mandat til at forsøge at danne regering.

En ny koalitionsregering skal også igennem en afstemning i parlamentet, før den er endeligt på plads.

Det er ikke sjældent, at en regeringsleder må gå af før tid i Letland.

Arturs Krisjanis Karins blev under seneste valgperiode den første regeringsleder til at overleve hele perioden på fire år. Men snart er det altså slut.

Artiklen fortsætter under annoncen

Letland skal have en ny premierminister og regering, på et tidspunkt hvor der er en mere anspændt sikkerhedssituation end normalt på grund af krigen i Ukraine.

Letland grænser op til både Rusland og Belarus.

Karins parti blev størst ved valget i oktober sidste år. Medvirkende til det gode valg var, at Karins og hans parti i høj grad har støttet Ukraine og været kritiske over for Rusland.

Letland har blandt andet begrænset russiske statsborgeres muligheder for at rejse ind i Letland fra enten Rusland eller Belarus.

/ritzau/Reuters