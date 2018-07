Lettelse og jubel i Thailand efter unik redningsoperation

Flere dykkere kom i fare tirsdag, da redningsoperationen var ved at være overstået. Pumper stoppede pludselig.

Thailand er onsdag præget af lettelse og jubel, efter at alle drenge fra et fodboldhold og deres træner var blevet reddet ud fra et delvist oversvømmet labyrintisk grottesystem.

Dykkere og redningsmandskab får omfattende hyldest i medierne, og der bliver mange steder udtrykt taknemmelighed over for de mange udlændinge, som var taget til Thailand for at hjælpe med den farlige redningsoperation.

En thailandsk dykker mistede livet, da han deltog i et arbejde med at placere iltflasker i grottens gange.

Flere dykkere kom også i fare tirsdag - netop som redningsoperationen var ved at være overstået.

Dykkere fra den thailandske flåde siger, at de var tæt på ikke at kunne komme ud efter redningen af 12 fodbolddrenge og deres træner.

Kilder i Thailands militær siger til den amerikanske tv-station ABC-News og til avisen The Guardian, at det store pumpesystem, der i mange dage havde pumpet mange millioner liter regnvand ud af grotten, svigtede, meget kort tid efter fodboldholdet var reddet ud.

Det holdt op med at virke i samme øjeblik, som dykkere havde hentet drengenes fodboldtræner ud sammen med fire dykkere fra flåden, der opholdt sig sammen med gruppen inde i grotten.

En del redningsarbejdere, der sørgede for dykkernes iltbeholdere fra det tredje til andet kammer i den labyrintiske grotte, mærkede pludselig, at vandet begyndte at stige.

- Først blev det tredje kammer fyldt, derefter det andet og så det første, mens redningsmandskab kæmpede for at undgå en oversvømmelse af grotten af samme type som den, der den 23. juni havde spærret fodboldholdet inde, siger kilder i Thailands forsvar til ABC News.

Ifølge The Guardian hørte de, som arbejdede inde i kammer tre i grotten, pludselig råb fra dem, som var længere end dem, fordi vandstanden begyndte at stige.

De dykkere og arbejdere, der fortsat var inde grotten for at rydde op i redningsudstyret, kom dog hurtigt ud.

