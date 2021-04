Letter står i kø for at få AstraZeneca-vaccine

I Letland tilbyder man AstraZeneca-vaccinen til folk, der gerne vil have den, efter at ældre har takket nej.

Flere hundrede personer har fredag stået i kø i Letland for at blive vaccineret med AstraZenecas vaccine mod coronavirus.

Vaccinen var egentlig i første omgang tiltænkt borgere over 65 år.

Men fordi mange ældre takker nej til vaccinen, er der blevet mange vacciner tilovers, som nu i stedet bliver tilbudt folk, der har lyst til at få den.

- Vi stod i kø i to en halv time fra klokken 6.30 i morges, fordi det her er den eneste vej ud af det for os, siger borgeren Vladlens Kovalenvs til Reuters ved et vaccinationscenter i hovedstaden Riga.

Danmark valgte onsdag som det første land i verden at tage AstraZeneca-vaccinen ud af vaccinationsprogrammet. Det vil sige, at man ikke længere gør brug af vaccinen, men beholder den på køl, i tilfælde af den alligevel tages i brug på et senere tidspunkt.

Siden har både Letland og Tjekkiet udtrykt interesse for de danske doser af AstraZeneca-vaccinen. Den danske beslutning kom efter flere tilfælde af alvorlige bivirkninger.

/ritzau/Reuters