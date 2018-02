Lewinsky om Clinton-affære: Det var groft magtmisbrug

MeToo-bevægelsen har fået Monica Lewinsky til at se med nye øjne på sit forhold som helt ung med Bill Clinton.

MeToo-bevægelsen har givet Monica Lewinsky et nyt syn på sin affære for 20 år siden med USA's daværende præsident, Bill Clinton.

I dag mener hun, at præsidenten udnyttede sin position.

Det fremgår af et indlæg af den nu 44-årige Lewinsky i magasinet Vanity Fair.

- Det, der skete mellem Bill Clinton og jeg, var ikke et seksuelt overgreb, selv om vi i dag anerkender, at det udgjorde et groft magtmisbrug, skriver hun blandt andet i bladet.

I flere måneder har kvinder verden over på sociale medier delt oplevelser om seksuelle overgreb og krænkelser begået af magtfulde mænd i underholdningsbranchen, politik og medieverdenen.

Og de mange MeToo-beretninger har ændret Monica Lewinskys perspektiv på sit forhold til Bill Clinton, som blev omtalt i medier verden over ned til de mest intime detaljer.

Hun fortæller, at hun for nylig modtog en besked fra "en af de modige kvinder" fra MeToo-bevægelsen, som skrev: "Jeg er så ked af, at du var så alene".

Ordene ramte Lewinsky lige i hjertet og fik hende til at græde, fortæller hun.

- At jeg lavede fejl, kan vi alle blive enige om. Men at svømme rundt i ensomhedens ocean var forfærdeligt, siger hun.

Lewinsky genkalder, at hun for fire år siden ligeledes i Vanity Fair beskrev, at forholdet med Clinton var baseret på samtykke.

- Men nu, som 44-årig, er jeg begyndt at tænke over betydningen af den enorme forskel i magt, der er mellem en præsident og en praktikant i Det Hvide Hus, skriver hun.

- Han var min chef. Han var den mest magtfulde mand på kloden. Han var 27 år ældre end jeg med nok livserfaring til at vide bedre, tilføjer hun.

Lewinsky skriver samtidig, at det hele var "meget kompliceret" og understreger, at hun ikke søger efter undskyldninger for det, der fandt sted i Det Hvide Hus.

Hun fortæller, at hun for adskillige år siden blev diagnosticeret med posttraumatisk stressyndrom. "Hovedsageligt som følge af prøvelsen af at have været offentligt hængt ud og udstødt".

Bill Clinton nægtede først at have haft sex med Monica Lewinsky. Senere blev hans sæd fundet på en af hendes kjoler, og han indrømmede at have haft et "upassende" forhold til den unge praktikant.

