Leyen anklages for at fiske stemmer på Jekyll og Hyde-facon

EU-skeptikere i EU-Parlamentet er kritiske over den tyske forsvarsminister som formand for EU-Kommissionen.

Ursula von der Leyen snor sig uden politisk rygrad i sin jagt på formandsposten i EU-Kommissionen.

En sådan beskyldning kommer fra Jörg Meuthen fra Alternative für Deutschland, der som Dansk Folkeparti sidder i EU-gruppen Identitet og Demokrati.

- Du laver en doktor Jekyll og mister Hyde for at skaffe stemmer nok her i parlamentet, siger Meuthen.

Europa-Parlamentet stemmer tirsdag klokken 18 i Strasbourg om Ursula von der Leyens skæbne. Hun skal have absolut flertal for at blive godkendt til topjobbet.

Meuthen siger, at "intet taler for", at den tyske forsvarsminister "vil være en bedre kommissionsformand, end hun har været som minister".

Den tyske politiker er blandt de mindst populære ministre i hjemlandet. Hun undersøges aktuelt i en sag om nepotisme i sit ministerium, og det kom for et par år siden frem, at hun skrev en del af sin universitetsafhandling af.

Ursula von der Leyens svar på Meuthens kritik er kort og kontant.

- Jeg er lettet over, at du ikke vil stemme på mig. Det er et bevis på, at jeg har ret. Det var det, jeg forventede, siger hun.

ECR, der er en anden EU-skeptisk gruppe i Europa-Parlamentet, kritiserer Ursula von der Leyen for at ville skærpe klimamål uden at anvise en vej dertil.

- I nogle medlemslande kommer en tredjedel af energiforsyningen fra kul, og det ved du godt.

- Du siger hele tiden, at vi skal skærpe målene. Men der er intet om, hvordan vi når de mål, siger Raffaele Fitto, som er formand for ECR.

Den britiske parlamentariker Nigel Farage fremfører under debatten, at von der Leyen med sin tale understreger, at hun vil et stærkere EU, som tager mere magt fra medlemslandene.

- Du har lige gjort brexit meget mere populært. Gudskelov, at vi forlader EU, siger Farage, der har ført an i britiske bestræbelser på en snarlig skilsmisse med EU.

Den tyske forsvarsminister, som mandag meddelte, at hun forlader sin post i den tyske regering uanset udfaldet af tirsdagens afstemning, havde også et svar klar til Nigel Farage:

- Et samarbejde med dig kan vi godt være foruden. Det er det skønne ved dette Europa. Dette Europa består af lande, der frivilligt er samlet i en union. Ingen er blevet tvunget, siger von der Leyen.

