Leyen er ekstremt glad og kvæler snak om tyndt mandat

Den kommende tyske formand for EU-Kommissionen mener, at det er en bedrift, at hun har samlet et flertal.

Med blot ni stemmer mere end det absolutte minimum blev Ursula von der Leyen tirsdag aften af Europa-Parlamentet godkendt som formand for EU-Kommissionen.

Den tyske politiker vil ikke anerkende det smalle mandat som en potentiel udfordring i sit arbejde de næste fem år, hvor hun er afhængig af støtte i EU-Parlamentet.

- Et flertal er et flertal i politik, siger Ursula von der Leyen kort.

En britisk journalist vil vide, om den kommende kommissionsformand, hvis briterne forlader EU, vil søge at vinde parlamentets godkendelse igen, da flere britiske parlamentarikere har stemt på hende og sikret hende jobbet.

- Jeg vil ikke indføre nye regler, siger von der Leyen.

Ursula von der Leyen, som siden 2013 har været tysk forsvarsminister, gentager på et pressemøde i Strasbourg tirsdag aften, at hun som noget af det første vil sætte skub på klimaindsatsen i EU.

Desuden vil hun fra begyndelsen af sin embedsperiode lægge vægt på, at EU's værdier og retsstatsprincipper overholdes i unionen. Det er et aktuelt problem i flere medlemslande ifølge den siddende kommission.

- Jeg er ekstremt glad i dag, for at vi efter to uger har formået at samle et proeuropæisk flertal. Det er et solidt udgangspunkt. Jeg vil arbejde konstruktivt med EU-Parlamentet, for der er store opgaver, vi skal nå.

- For to uger siden kunne jeg slet ikke forestille mig, at vi ville nå hertil, siger Ursula von der Leyen.

Den 60-årige politiker, som er født i Bruxelles, tilføjer, at hun vil arbejde på, at der skal være større åbenhed i EU.

Desuden understreger hun, at hun vil have en kommission med lige mange kvinder og mænd.

Et af de emner, som den næste formand for EU-Kommissionen uvægerligt vil komme til at slås med, er Storbritanniens ønskede skilsmisse med EU.

Det er ikke lykkedes parterne at blive enige trods års forhandlinger og ihærdige bestræbelser af Theresa May, der som konsekvens valgte at træde tilbage fra premierministerposten.

Von der Leyen siger, at hun er parat til at "samarbejde konstruktivt" med den næste premierminister, uanset hvem de konservative måtte vælge.

Hun vil ikke sige, hvem af de to kandidater - Boris Johnson og Jeremy Hunt - hun foretrækker.

/ritzau/